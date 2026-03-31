Gobierno de México: "no hay daño" en arrecifes de Veracruz por derrame de hidrocarburo

Además, precisó que ocho de las nueve Áreas Naturales Protegidas (ANP) donde se detectaron algunos rastros del derrame "han sido limpiados".

"Creemos que no (hay daño), pero igual lo estamos valorando. El Sistema Arrecifal de Veracruz es una de nuestras Áreas Naturales Protegidas más importantes", dijo Bárcena, la funcionaria federal de mayor rango que ha ido al sitio, luego de ser cuestionada sobre un posible daño severo al sistema.

Explicó que la subsecretaria Ileana Villalobos "recorrió toda esa zona del arrecife veracruzano y vio que no había ahí rastros de hidrocarburo" y destacó que existen vigilancia completa de nuestras nueve ANP que están en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

"Tenemos ocho (áreas) en donde sí se han encontrado algunos rastros de hidrocarburos, pero han sido limpiados", señaló Bárcena y citó a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que ha dicho que el derrame "viene de las chapopoteras, que es natural, pero también estamos verificando cómo se está impactando el medio ambiente".

En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en México, Pedro Álvarez Icaza, expuso que en las ANP "encontramos evidencias mínimas (...) y ya se recogieron" .

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Recordó que al lugar asistió una misión de la Unesco para revisar justamente el Sistema Arrecifal de Veracruz, "y pudimos constatar que ahí no había impacto en los arrecifes" y dijo que por instrucciones de Bárcena "vamos a hacer buceos en las zonas de arrecife para confirmar estas preocupaciones".

El pasado jueves, autoridades del Gobierno mexicano atribuyeron la contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México a tres fuentes: el vertimiento ilegal de un buque y dos emanaciones naturales, que afectan las costas de Tabasco,Tamaulipas y Veracruz, en el este del país.

Mientras que el viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que las playas del golfo de México ya están limpias tras el trabajo "permanente" de las autoridades, al tiempo que señaló que su Gobierno está en contacto con las personas afectadas para poder resarcir el daño generado por este caso de contaminación.

En un comunicado, la Semarnat apuntó este lunes que al corte del 30 de marzo, se han recolectado 785 toneladas de hidrocarburo en playas y poco más de 40 toneladas en el mar, con atención en más de 630 kilómetros de litoral.

También señaló que las investigaciones para determinar el origen del hidrocarburo continúan: de 13 buques identificados, siete ya han sido revisados y el resto están en proceso con apoyo internacional.

Mientras que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) señaló que mantiene una investigación para determinar el origen del hidrocarburo, y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos ambientales.

Hace una semana, a partir de imágenes satelitales, organizaciones ambientalistas denunciaron que el derrame de hidrocarburo inició en febrero en aguas del estado de Campeche, sureste del país.

En un comunicado, las ONG, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señalaron que las imágenes satelitales "evidencian conocimiento temprano, contención insuficiente y opacidad oficial".

En la nota, precisaron que el derrame de hidrocarburos "alcanzó 50 km² y habría iniciado en una embarcación cerca de la plataforma Abkatún entre el 11 y el 17 de febrero".