Gobierno francés estudia denunciar ante la Justicia los ataques racistas contra un alcalde

Bagayoko, de raza negra y con orígenes en Mali, denunció este fin de semana que el pasado 27 de marzo fue comparado con un 'simio' y con un 'jefe de tribu' por parte del psicólogo Jean Doridot, durante un programa en CNews, un canal propiedad del magnate ultraconservador Vincent Bolloré.

"Se trata de unos comentarios innobles e inaceptables y ya los he denunciado (en una entrevista) ayer mismo por la mañana", aseguró Nuñez durante una intervención en la Asamblea Nacional francesa.

El ministro confirmó que el Gobierno "estudia" si hay indicios de "discriminación racial e injuria pública" y que, si es así, iniciaría "acciones penales".

Las declaraciones en cuestión fueron pronunciadas por Doridot al responder qué le parecía que el nuevo regidor pidiese a los funcionarios municipales que no estén en línea con su proyecto político que den un paso al lado.

"Es importante recordar que el homo sapiens... somos mamíferos sociales y de la familia de los grandes simios. Y, por consiguiente, en toda colectividad, en toda tribu -nuestros antepasados cazadores, recolectores vivían en tribus-, hay un jefe cuya misión es instaurar su autoridad", señaló el psicólogo.

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Bagayoko, alcalde en la mayor ciudad de la periferia parisina (Saint-Denis, 150.000 habitantes), ha recibido el respaldo de su partido, la Francia Insumisa (LFI), y de otras formaciones de izquierdas.

El mismo día de su elección, el alcalde, de 52 años, ya fue objeto de una noticia falsa, al imputarle una frase que nunca había dicho: "Saint-Denis, la ciudad de los negros". La 'fake news' fue atribuida a las esferas de la extrema derecha francesa y denunciada por la Liga de Los Derechos Humanos (LDH) de Francia.

Bagayoko ha convocado una protesta el próximo 4 de abril en Saint-Denis contra "el racismo, las discriminaciones y el odio al prójimo, la islamofobia, el antisemitismo, la extrema derecha y la xenofobia".