Haití espera con bajas expectativas el despliegue de una nueva fuerza antipandillas

La denominada Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG), con una dotación de 5.500 efectivos, tomará el relevo de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) dirigida por Kenia que ha permanecido casi dos años en el país con pobres resultados en la lucha contra las bandas armadas, que dominan prácticamente todo Puerto Príncipe y se han expandido al interior.

Al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas, según datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).

En este contexto se espera que el 1 de abril comience el despliegue de la FRG, según reveló el pasado 16 de marzo el canciller de la vecina República Dominicana, Roberto Álvarez, citando el cronograma de la ONU, y detallando que uno de los primeros batallones estará integrado por tropas provenientes de Chad.

Sin embargo, ninguna autoridad haitiana había informado, al menos hasta el mediodía de este martes, sobre el inicio del despliegue o actos en torno a ello el miércoles.

Jean Pierre es un músico local que cuenta sus vivencias a través del rap, un género muy popular en Haití. Se muestra escéptico sobre el despliegue multilateral.

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"No espero nada de la fuerza que va a llegar. Cuando vuelven al país es para empeorar la situación. La MSS estaba ahí por su propio interés", declara a EFE.

En su opinión, estas fuerzas internacionales se alían con la policía para impedir que la población se haga oír, como ocurrió, según asegura, con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), aprobada en 2004 y que se retiró en 2017.

"En términos generales, estas fuerzas no vienen a ayudarnos, sino simplemente a continuar la labor del Gobierno. No es para ayudar al pueblo, sino para proteger a ciertas personas", prosigue Pierre.

Una opinión muy parecida manifiesta Alix Jean, quien vive en el campamento de desplazados de Lycée Marie Jeanne, en Puerto Príncipe. Él creyó que los kenianos iban a hacer un buen trabajo, pero no fue así, según relata.

"Ahora pensamos que va a pasar exactamente lo mismo con la nueva fuerza que va a llegar. (...) Cuando envían fuerzas, rara vez es para traernos soluciones. Al contrario, es para empeorar la situación, para explotarnos aún más, como lo han hecho desde la época colonial", subraya este joven que se dedica a la música.

"Tengo la impresión de que es una especie de manipulación, algo más fuerte que nosotros que aún no comprendemos. Es algo que, en cualquier caso, no favorece a los haitianos", señala.

Las fuerzas de la MSS ya han empezado a abandonar Haití, según contó a EFE su responsable de comunicación, Jack Ombaka, una retirada que tiene como objetivo garantizar una transición armoniosa mientras trabajan "para alcanzar la dotación de 5.500 efectivos prevista" en la misión de la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG).

La llegada de la FRG al terreno supondrá la duodécima misión de paz y estabilización que ha conocido el país desde 1990. Unas iniciativas que a pesar de su coste económico no han logrado resolver de forma duradera el problema que enfrenta el país.

Desde 2018, Haití se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por la proliferación de ataques armados, masacres, robos y violaciones por parte de las bandas armadas.

El año 2026 es crucial para Haití debido a la urgencia de restablecer la seguridad para organizar elecciones generales, celebradas por última vez en noviembre de 2016 y previstas para el 30 de agosto del presente año en su primera vuelta.