Heather Graham y Rosie Perez se unen a la cuarta temporada de 'The White Lotus'

El reparto de la cuarta entrega de la serie incluye también a los actores Steve Coogan, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Caleb Jonte Edwards, Chris Messina, Sandra Bernhard y Marissa Long.

La próxima entrega de la serie estará ambientada en la Costa azul francesa, en el Château de la Messardière ubicado en Saint-Tropez, y posiblemente será estrenada este año.

Las anteriores temporadas de la serie tuvieron como escenario la isla de Maui, en Hawái; Sicilia, en Italia, y la zona turística de Chiang Mai y Koh Samui, en Tailandia.

La saga comenzó en 2021 en la plataforma HBO y ha sido nominada a 66 premios Emmy, de los que ha ganado 16 a lo largo de tres temporadas.