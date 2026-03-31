Hungría prometió a Lavrov ayudar a un oligarca sancionado por UE, según un audio filtrado

En el audio, Lavrov y Szijjártó hablan de que el magnate Alisher Usmánov ha pedido ayuda del ministro ruso para que su hermana, Gulbahor Ismailova, sea sacada de la lista de sancionados por la UE por el ataque de Rusia a Ucrania.

“Mira, llamo a petición de Alisher, y solo quería recordarte que tú te estás ocupando del asunto de su hermana”, se escucha decir al ministro ruso.

Szijjártó responde que "por supuesto" se está ocupando del tema "junto con los eslovacos".

“Vamos a presentar una propuesta a la UE para que la retiren de la lista. La presentaremos la semana que viene”, agregó el responsable de la diplomacia del Gobierno ultranacionalista húngaro.

Además, añade que hará "todo los posible" para que la hermana del oligarca sea sacada de la lista de sanciones.

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En este punto, Lavrov expresa sus agradecimientos a Szijjártó, con quien mantiene una buena relación y al que trata de "amigo".

Siete meses después, Gulbahor Ismailova fue quitada de la lista de sanciones de la UE.

El Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán es el aliado más cercano de Moscú dentro de la UE.

La publicación del audio se produce una semana después de que el ministro de Exteriores húngaro admitiera que suele tener contactos directos con Lavrov, antes y después de reuniones del Consejo Europeo, que dijo son parte de su trabajo diplomático.

Al ser preguntado si Lavrov está entre esas personas contactadas, el ministro dijo que "Rusia es para Hungría un importante socio, por ejemplo para el abastecimiento energético".

La Comisión Europea ha calificado de "muy preocupantes" las informaciones de que Szijjártó estaría filtrando información a Rusia sobre los debates a puerta cerrada de los titulares de Exteriores y ha pedido explicaciones.

"La relación de confianza entre los Estados miembros, así como entre éstos y las instituciones, es fundamental para el funcionamiento de la UE", ha asegurado la CE

El audio ha sido publicado por organizaciones como el portal de investigación Vsquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak.

Hungría celebra elecciones el 12 de abril en las que, según las encuestas, Orbán sufrirá su primera derrota electoral tras 16 años gobernando con mayorías absolutas.