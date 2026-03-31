Inmobiliaria Fibra Park Life debuta en Bolsa mexicana con 14,9 millones de dólares

Su portafolio cuenta con un valor cercano a los 1.450 millones de pesos (casi 80,6 millones de dólares), según precisó en un comunicado la Bolsa mexicana.

"La llegada de Fibra Park Life a la Bolsa Mexicana de Valores como la primera Fibra especializada de vivienda en renta, marca un avance relevante para el sector inmobiliario, ya que abre nuevas vías de financiamiento para proyectos que responden a las dinámicas de vivienda urbana, y que generan oportunidad de inversión a largo plazo”, destacó Jorge Alegría, director general de Grupo BMV.

La oferta consistió en la colocación de 1.218.178 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI) a un precio de 220 pesos (12,2 dólares) por unidad.

La emisión fue realizada por Capital Fund XIII, S.A. de C.V., mediante un fideicomiso administrado por Banco Actinver, que funge como fiduciario del instrumento financiero.

Los activos iniciales de Park Life estarán integrados por cuatro propiedades ubicadas en Ciudad de México y Querétaro, con un área bruta rentable de alrededor de 20.279 metros cuadrados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La firma explicó que esta colocación forma parte de su estrategia de financiamiento y expansión, y marca una nueva etapa para el mercado bursátil mexicano al abrir espacio a un instrumento centrado en la renta habitacional.

Para el director general de Fibra Park Life, Cayetano Jiménez, la colocación representa un paso relevante para institucionalizar el mercado de vivienda en renta en México y construir una plataforma escalable enfocada en operar activos de calidad y generar valor sostenible.

Los intermediarios colocadores fueron Casa de Bolsa BBVA México y Actinver Casa de Bolsa.

Con esta incorporación, la BMV suma ya 15 instrumentos de este tipo, que han contribuido a ampliar la oferta para inversionistas y a dinamizar el mercado de valores mexicano.