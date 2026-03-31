Investigadores encuentran en Chile documentos de la pianista española exiliada Diana Pey

El archivo fue hallado por la gestora cultural Beatriz Fontán y el músico investigador Samuel Diz durante una estancia de estudio del exilio republicano español en el país sudamericano a partir de 1939, cuando terminó la guerra civil y comenzó en España la dictadura del general Francisco Franco.

La documentación contiene abundante información personal y profesional para conocer de forma más próxima a la pianista: certificados académicos, recortes de prensa, programas y carteles de conciertos, fotografías y correspondencia.

En relación con su faceta de compositora, el archivo cuenta con cerca de 150 documentos que acreditan su legado artístico, entre ellos partituras, varias 'particella', borradores y apuntes manuscritos.

Pey Casado se formó en la Academia Marshall y en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona (España), pero desarrolló la mayor parte de su carrera en Chile, donde se exilió en 1939.

En Santiago de Chile, fue pianista en Radio Cooperativa Vitalicia y retomó su formación musical en el Conservatorio Nacional de Música, donde fue alumna de compositores como René Amengual y Alfonso Letelier.

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Efectuó varias giras por el país, en solitario y con formaciones como la Orquesta Filarmónica de La Serena y la Orquesta Sinfónica de Chile. Sus obras 'Sonata para flauta y piano' y 'Sonata para dos pianos' ganaron premios de composición.

Pey Casado volvió a exiliarse, esta vez en Miami (EE.UU.), tras el golpe de Estado del general chileno Augusto Pinochet (1973), y falleció en esa ciudad en 1988.