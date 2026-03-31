Irán amenaza con atacar oficinas tecnológicas mientras Trump insta a aliados a tomar Ormuz

Por otra parte, en la quinta semana del conflicto, China y Pakistán proponen cinco puntos para "restablecer la paz y la estabilidad" en Oriente Medio.

Estos son los hechos más significativos del día 32 de guerra:

- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses, a las que calificó como "compañías terroristas espías", y entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google. Por ello, advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

- Por otra parte, Irán denunció una nueva ola de ataques de EE.UU. e Israel contra infraestructuras civiles, sanitarias e industriales en Teherán y otras ciudades; así como ataques contra zonas residenciales en el este y sur de la capita, sin que se hayan reportado víctimas mortales por ahora.

- El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a los países que se negaron a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz: "lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", insistió en un post en Truth Social.

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- Trump sugirió que, tras iniciar la ofensiva militar contra Irán junto con Israel y sin consultar con sus aliados, EE.UU. no tiene intención urgente de reabrir el estrecho de Ormuz, que Teherán ha cerrado al importante tráfico marítimo desde el golfo Pérsico, porque está menos expuesto al crudo que viene de esa región.

- El presidente estadounidense, además, criticó a Francia por no colaborar lo suficiente en esta guerra y por prohibir el sobrevuelo de aviones por el espacio aéreo francés.

¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al 'Carnicero de Irán', escribió Trump en su red Truth Social e insistió en su mensaje que "¡¡¡Estados Unidos lo RECORDARÁ!!!".

- Hoy se conoció también que Italia denegó a EE.UU. el uso de la base de Sigonella, en la isla de Sicilia (sur), para el paso de aviones destinados a la guerra de Irán.

- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió en que su país no descarta "ninguna opción" en la guerra contra Irán, incluida la posibilidad de un despliegue terrestre, y aseguró que prefieren parecer "impredecibles" ante su adversario.

- Según Hegseth, esta estrategia funciona porque hoy Irán cree que "existen quince formas distintas en las que podrían atacarlos con tropas terrestres" y "las hay", agregó el secretario durante una rueda de prensa en el Pentágono.

- Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, plantearon en Pekín una iniciativa de cinco puntos para el "restablecimiento de la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio".

- La propuesta hace hincapié en la necesidad de un cese de las hostilidades "de inmediato" y de "realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación del conflicto".

- Islamabad y Pekín exigen asimismo "permitir la entrada de ayuda humanitaria a todas las zonas afectadas por la guerra".

- La iniciativa abarca además "garantizar la seguridad de los objetivos no militares" y de "las rutas marítimas", además de "garantizar la primacía" de la Carta de las Naciones Unidas, recogió la agencia oficial china Xinhua.

- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, instó a Irán a "reducir la tensión" en Oriente Medio, poniendo fin a los ataques contra países de la región y apostando por la vía diplomática, según le pidió al presidente iraní, Masud Pezeshkian, en una conversación telefónica.

- El 78 % de los israelíes judíos sigue apoyando la guerra contra Irán, frente al 93 % que lo hacía en la primera semana del conflicto, mientras que solo el 19 % de los árabes israelíes encuestados estaban a favor, frente al 26 % de antes, según la última encuesta del Instituto de la Democracia de Israel (IDI).