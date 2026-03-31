Israel dice que cuatro de sus soldados han muerto en el frente de Líbano

El Ejército israelí comunicó en Telegram los nombres de tres de las víctimas, cuyas familias ya han sido notificadas: el capitán Noam Madmoni y los sargentos Ben Cohen y Maxsim Entis, mientras el entorno del cuarto fallecido no ha autorizado la publicación de su nombre.

Además, un soldado resultó gravemente herido y un reservista sufrió heridas moderadas en el incidente, del cual no han trascendido más datos. Los heridos fueron evacuados a un hospital para recibir atención médica.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, mientras desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

Allí se enfrenta al grupo chií Hizbulá, entre crecientes indicios de que Israel estaría buscando ocupar a largo plazo la franja fronteriza del país vecino, escenario de enfrentamientos casi diarios en el marco de la expansión de la guerra contra Irán de EE.UU. y el país hebreo.

El movimiento proiraní libanés se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo, en su segunda guerra en apenas año y medio. Según el último recuento oficial, la ofensiva israelí contra el Líbano ha matado a 1.247 personas y herido a 3.680.

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En este contexto, Israel dijo este martes que investiga la muerte de tres de tres cascos azules indonesios en Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el país (FINUL) para determinar si fueron "consecuencia" de la actividad de Hizbulá -grupo chií libanés respaldado por Irán- o de la de las Fuerzas de Defensa de Israel.