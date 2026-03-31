Jefe de DD.HH. de ONU: aplicar la ley de pena de muerte a palestinos será crimen de guerra

Ginebra, 31 mar (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este martes la nueva ley israelí que contempla la pena de muerte para los palestinos de Cisjordania condenados por terrorismo, y urgió a que sea derogada, ya que su aplicación a los residentes de ese territorio palestino ocupado "constituiría un crimen de guerra".