Jueza española archiva una querella contra los hermanos Williams, del Athletic de Bilbao

En la resolución judicial, la jueza constata que tanto el vendedor como los investigados han ofrecido “versiones contradictorias” sobre la adquisición del vehículo, “pero, en cualquier caso, lo que subyace es una relación de carácter civil en la que no concurren de forma indiciaria los elementos de ningún tipo penal”.

Según expone, tanto el querellante como los querellados ratificaron que se pactó una permuta por la que Nico entregaría el vehículo de su propiedad, un Mercedes CLA 45, y recibiría a cambio un Mercedes AMG E63. En sede judicial, el querellante añadió que, además, se acordó el pago de 40.000 euros por parte de Nico.

Alcanzado el acuerdo en los anteriores términos, añade, Nico Williams manifestó que entregó su vehículo, recibió el que habría adquirido y, tras la interposición de la querella, lo devolvió.

El denunciante, por su parte, declaró que únicamente tuvo en su poder el automóvil de Williams durante una semana y media para probarlo, pero que no llegó a hacerse el cambio de titularidad.

Teniendo en cuenta las manifestaciones hechas por ambas partes, la jueza señala que "solo cabe concluir que, en cualquier caso, el pacto que habrían alcanzado sobre quién iba a pagar los gastos de matriculación y en qué porcentaje o importe es un aspecto que forma parte de la relación contractual subyacente, sin que se aprecien indicios de criminalidad contra los investigados”.