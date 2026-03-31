Kaja Kallas llega a Kiev para conmemorar los tres años de la masacre de Bucha

La llegada de Kallas fue anunciada en su cuenta de X por el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, que dio la bienvenida a la capital de Ucrania también a otros ministros de Exteriores europeos. Sibiga no especificó cuántos ministros estarán hoy en Ucrania ni de qué países son.

Sibiga publicó un vídeo de la llegada de Kallas y otros dirigentes europeos en el que se ve también al ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y al italiano, Antonio Tajani.

“Hoy conmemoramos el triste aniversario de la masacre de Bucha. Un día como hoy las fotos horribles de civiles masacrados conmovieron al mundo”, escribió en X Sibiga, que pidió que se haga a Rusia pagar por estos y otros crímenes cometidos durante la invasión de Ucrania.

Sibiga recordó también que la liberación de Bucha -que permitió al Ejército ucraniano descubrir los asesinatos cometidos por los rusos durante la ocupación de la ciudad- supuso también el comienzo de la recuperación por parte de las fuerzas de Kiev de toda la región capitalina.

“Ucrania sabe cómo ganar”, ha escrito también el ministro.