Kallas anuncia en Kiev 80 millones de euros para reforzar el sistema energético de Ucrania

Kallas agregó que la Comisión Europea sigue trabajando para movilizar asistencia adicional para Ucrania.

En la apertura de la reunión informal también tomó la palabra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que lamentó que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, siga bloqueando el crédito de 90.000 millones de euros aprobado por los Veintisiete para Ucrania en diciembre y habló de las consecuencias de ese veto.

Según dijo Zelenski, Ucrania ya ha perdido un mes para prepararse para el próximo invierno al no poder acceder a los 5.000 millones del préstamo que van a ir dirigidos a proteger las infraestructuras energéticas ucranianas que Rusia ha bombardeado masivamente a comienzos de este año coincidiendo con el período más frío que ha vivido Ucrania en lustros.

“Esto no es nada más que un pacto con Moscú”, dijo Zelenski sobre el bloqueo del crédito por parte de Orbán.