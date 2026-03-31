Keiko Fujimori y López Aliaga se enfrentan en esperado debate presidencial de Perú

Con 35 candidatos presidenciales en contienda, el debate en Perú se realiza a lo largo de seis días, en sesiones de dos horas y media, y con grupos de entre once y doce aspirantes por jornada, cuya composición se determinó en un sorteo previo.

Tras las primeras jornadas de la semana pasada, en las que los temas fueron la lucha contra la inseguridad y la corrupción, esta semana los candidatos conversan sobre empleo, desarrollo y emprendimiento y educación, innovación y tecnología.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, encabeza un simulacro de votación difundido el pasado domingo, con 18,5 % de votos válidos, y esta es su cuarta presentación como candidata presidencial, después de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) es seguida por el postulante del partido ultraconservador Renovación Popular, y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con 13,3 % de los votos válidos, de acuerdo con el simulacro elaborado por la empresa privada Datum.

Serán ambos, junto a la candidata del partido de centro derecha Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, quienes inauguren la primera terna del debate, que ha generado el mayor interés entre los ciudadanos peruanos.

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También participará este martes el postulante izquierdista del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien es cuarto en el simulacro de votación con el 7,4 % de votos válidos y que registra apoyo especialmente en el sur del país.

Aunque se prevé que no acudirá, está convocado Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, que desde hace más de tres años permanece en la clandestinidad frente una orden judicial de prisión preventiva dictada contra él, por la que se ausentó del debate semana pasada.

Intervendrán, además, el ingeniero Mario Vizcarra (Primero Perú), el congresista y militar en retiro Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y el exgobernador regional Mesías Guevara (Partido Morado).

También el exfuncionario Paul Jaimes (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico), el exparlamentario y empresario Francisco Díez Canseco (Perú Acción) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú).

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por la jefatura de Estado ocho mandatarios en cerca de diez años.