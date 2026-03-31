La Bolsa de Londres sube un 0,48 % aupada por las mineras

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 48,49 puntos hasta 10.176,45 puntos, mientras que el secundario, el FTSE 250, avanzó un 1,19 %, hasta 21.203,71 puntos.
La tabla de ganancias estuvo copada por un buen número de empresas del sector minero, encabezadas por la chilena Antofagasta, que ascendió un 5,25 %.
Le siguieron Endeavour Mining, con un subida del 4,25 %, Fresnillo, que avanzó un 4,10 %, la metalúrgica y energética Metlen Energy & Metals, que ganó un 4,05 %, Anglo American, un 2,78 %, y Rio Tinto, que acabó con un 2,54 % más.
Entre los títulos a la baja destacó la multinacional británica Unilever, que cayó un 7,28 % tras anunciar un acuerdo para vender su negocio de alimentación a la estadounidense McCormick en una operación valorada en 44.800 millones de dólares, que creará un gigante global de condimentos y otros productos alimenticios.
También perdieron, entre otros, la compañía de bebidas Diageo, que retrocedió un 1,62 %, y la distribuidora y embotelladora Coca-Cola Europacific Partners, cuyos valores bajaron un 1,58 %.