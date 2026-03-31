La CE dice que la "ingenuidad con algunos socios hicieron a Europa dependiente en energía"

"Se podría decir que terminamos en una situación de dependencias peligrosas que nos expusieron a situaciones complicadas con personas a las que antes considerábamos socios y que no compartían nuestros valores y en ocasiones demostraron ser muy hostiles abiertamente", señaló Minzatu durante un foro económico en Bucarest.

La energía, afirmó, es el tema más importante en la actualidad y los europeos han sido muy abiertos y esa apertura "a menudo llevó a la ingenuidad".

Aunque dijo que "Europa no cerrará nunca sus puertas", también comentó que Europa debe escoger mejor a sus socios.

"Las alianzas deben basarse en la reciprocidad y la confianza debe ser bilateral. Solo así podrá Europa recuperar su libertad para elegir su propio camino".

La vicepresidenta dijo que en los últimos años se han roto relaciones con Rusia y que la lección a aprender es que no se debe cambiar una dependencia por otra, en relación al impacto de las crisis en Oriente Medio en el mercado energético.

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"Necesitamos ampliar nuestra producción energética a nivel interno, centrándonos, por supuesto, en las energías limpias", dijo la responsable de Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación en la Comisión Europea.

Además, opinó que la UE necesita reexaminar el mix energético y diversificar las alianzas en materia de energía, un tema en el que, apuntó, el sureste de Europa es relevante y estratégico.