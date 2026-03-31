La deuda pública española cerró 2025 en el 100,7 % del PIB, nivel más bajo desde pandemia

Según los datos publicados este martes por el Banco de España, la cifra de deuda supone 11.124 millones de euros menos que en el trimestre previo aunque 77.652 millones más que al final de 2024 dejando así la cifra más alta de la serie para un cierre de año.

El Banco de España añade que la ratio de deuda sobre el PIB fue así del 100,7 % al cierre de 2025, el nivel más bajo desde pandemia y cumple con el objetivo del plan fiscal del gobierno que era del 101,4 % del PIB.

Por sectores, la administración central acumulaba al cierre de 2025 una deuda de 1,56 billones de euros, un 92,6 % del PIB, 73.245 millones más que al finalizar 2024.

También subieron su endeudamiento las comunidades autónomas con 5.698 millones de euros más que al cierre de 2024, hasta los 341.642 millones, el 20,2 % del PIB.

Por el contrario, las corporaciones locales redujeron su deuda en 2.126 millones, hasta los 20.729 millones, un 1,2 % del PIB.

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En cuanto a la Seguridad Social subió su endeudamiento en 10.006 millones de euros frente al cierre de 2024, hasta los 136.179 millones de euros, un 8,1 % del PIB.

Al cierre de 2025 la Comunidad Valenciana, en el este de España, era la región más endeudada, con una deuda equivalente al 40,7 % de su PIB (el mismo dato que un año antes), seguida de lejos por Murcia (sureste, 31,2 %, 0,6 puntos menos), Castilla-La Mancha (centro, 28,3 %, 1,6 puntos menos) y Cataluña (noreste, 28,2 %, 1,3 puntos menos).

El Banco de España también ofrece datos de la deuda de los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes, que al cierre de 2025 estaban encabezados por Madrid (1.561 millones, un 19,7 % menos), Barcelona (1.287 millones, un 7,4 % menos) y Zaragoza (noreste, 532 millones, un 6,3 % menos).