La inflación de la eurozona repunta al 2,5 % en marzo por el impacto de la guerra

En concreto, la inflación de la energía se disparó hasta el 4,9 % en comparación con marzo de 2025, frente a la reducción del 3,1 % observada en febrero. Pero los precios energéticos también aumentan en tasa mensual (marzo comparado con febrero de este mismo año), con un incremento del 6,8 % que es dos puntos superior al del mes anterior.

La energía es la única categoría de productos que se encareció este mes, puesto que el precio de los servicios se situó en marzo en un 3,2 % interanual (dos décimas menos), el de los alimentos frescos en un 4,1 % (cinco décimas menos), el de los alimentos procesados en un 1,7 % (una décima menos) y el de los bienes industriales no energéticos en un 0,5 % (dos décimas menos).

Esto explica que la inflación subyacente -que excluye el efecto de los productos más volátiles como la energía y los alimentos- se redujese una décima en marzo, hasta una tasa interanual del 2,3 % frente a la del 2,4 % registrada en febrero.

El encarecimiento de los combustibles desde el inicio de la guerra en Oriente Medio ha provocado que la inflación haya superado por primera vez en lo que va de año el objetivo del 2 % que tiene como meta el Banco Central Europeo (BCE).

La presidenta de la entidad, Christine Lagarde, aseguró recientemente que no dudarán en subir los tipos si los precios se sitúan holgadamente y de forma persistente por encima de este objetivo.

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Los expertos ya esperaban un aumento de los precios en tasa interanual por el llamado 'efecto base', puesto que el precio de la energía cayó en marzo de 2025, el mes con el que se compara el dato publicado este martes.

Sin embargo, el hecho de que la inflación de los productos energéticos también acelere su encarecimiento en tasa mensual revela los primeros efectos derivados de la guerra en Irán y su expansión geográfica, que ha disparado la cotización del petróleo y el gas desde su inicio el 28 de febrero.

Con una tasa del 3,3 %, España registró este mes la inflación más elevada de las cuatro grandes economías de la zona euro, por delante de Alemania (2,8 %), Francia (1,9 %) e Italia (1,5 %).

El encarecimiento más elevado de los precios de todos los socios de la moneda común fue el de Croacia (4,7 %), seguido de Lituania (4,5 %), Luxemburgo (3,8 %), Eslovaquia (3,7 %), Irlanda y Letonia (3,6 %), Estonia, Grecia y España (3,3 %), Austria (3,1 %), Alemania (2,8 %), Portugal (2,7 %) y Bulgaria y Países Bajos (2,6 %).

Por debajo de la media de la eurozona se situaron Eslovenia y FInlandia (2,4 %), Malta (2,3 %), Bélgica (2 %), Francia (1,7 %) e Italia y Chipre (1,5 %).