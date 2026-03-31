La inflación en Francia repunta al 1,7 % interanual en marzo por los precios de la energía

El aumento de los precios responde en gran medida al encarecimiento de la energía, que subió un 7,3 % interanual tras haber caído un 2,9 % el mes anterior, precisó el INSEE en un comunicado, en el que apuntó principalmente al alza de los productos petrolíferos.

Por su parte, los precios de los servicios registraron una ligera aceleración en términos interanuales, al igual que el tabaco. En contraste, los precios de los productos manufacturados intensificaron su descenso y los de los alimentos moderaron su ritmo de crecimiento, añadió el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos.

En términos mensuales, el índice de precios al consumo aumentó un 0,9 % en marzo, frente al 0,6 % de febrero. Este avance estuvo igualmente impulsado por el encarecimiento de la energía, especialmente del gasóleo, la gasolina y los combustibles líquidos.

Los precios de los alimentos y del tabaco registraron leves incrementos en este mes con respecto a febrero pasado, mientras que los productos manufacturados y los servicios mostraron una desaceleración en comparación con febrero, según esta primera estimación provisional.

Por otro lado, el índice de precios de consumo armonizado, utilizado para comparaciones en la eurozona, se situó en el 1,9 % interanual en marzo, frente al 1,1 % del mes previo y 0,9 % de marzo de 2025. En términos mensuales, este indicador aumentó un 1,1 %, tras el 0,7 % registrado en febrero.

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El gasto de los hogares en bienes de consumo en Francia se redujo notablemente en febrero, con un descenso del 1,4 % respecto al mes anterior, tras un aumento del 0,4 % en enero, según anunció también hoy el INSEE.

El descenso es del 1,5 % en términos interanuales y del 0,6 % en el primer trimestre en comparación con los tres meses anteriores.