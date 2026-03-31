La mayoría de los portugueses cree que su Constitución debería revisarse, según encuesta

La encuesta, titulada 'Qué piensan los portugueses 2026: 50 años de la Constitución', se basa en 1.007 entrevistas a mayores de 18 años residentes en Portugal continental realizadas entre el 14 de febrero y el 3 de marzo.

El 82 % de los consultados aboga por introducir cambios en la Constitución actual, mientras que el 13 % prefiere una completamente nueva.

Por temas, el 85 % defiende incluir enmiendas para reducir el número de diputados, de la horquilla actual de entre 180 y 230 a 150. El mismo porcentaje apoya tipificar como delito el enriquecimiento ilícito en la Carta Magna.

Por contra, la inclusión del despido sin causa justa en el texto tiene el rechazo del 90 % de los portugueses, así como limitar el derecho a la huelga, con el 74 % de repulsa.

Uno de los asuntos que más dividen es introducir la actualmente inexistente pena de prisión perpetua en la Constitución (la pena máxima en Portugal es de 25 años en casos excepcionales), con el 44 % que lo respalda, el 18 % que ni concuerda ni está en desacuerdo, el 34 % que lo rechaza y el 4 % que no sabe o no contesta.

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En lo que respecta a la confianza en las instituciones del Estado, la que recibe más apoyos es la Presidencia, con el 39 % de encuestados que afirman que confían "plenamente", frente al 30 % que no lo hace nada o el 30 % que se muestra indiferente.

El Gobierno es la institución en la que menos confían los portugueses, por detrás del presidente, el Tribunal Constitucional, las cortes en general, la Fiscalía de Portugal y el Parlamento, con el 18 % de respaldo, frente al 48 % que dice no confiar nada en el Ejecutivo.

La Constitución de Portugal cumplirá el 50 aniversario de su aprobación este jueves, 2 de abril, mientras que el próximo 25 de abril se conmemorarán los 50 años de su entrada en vigor.

La Carta Magna fue aprobada después de la Revolución de los Claveles de 1974, que supuso el fin de la dictadura del Estado Novo y el inicio de la democracia en el país ibérico.

Desde su promulgación, ha sido revisada en siete ocasiones, algunas de ellas para adaptar la legislación lusa a los tratados europeos o para reforzar el principio de no discriminación, en concreto en función de la orientación sexual.