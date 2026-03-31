La pobreza urbana en Argentina baja al 28,2 % en el segundo semestre de 2025

Según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en un informe, el índice de indigencia se situó en el segundo semestre de 2025 en el 6,3 %, 0,6 puntos por debajo de la tasa registrada en el semestre anterior.

La tasa de pobreza del segundo semestre de 2025 es la más baja desde la primera mitad de 2018 (27,3 %).

En la comparación interanual, el índice de pobreza retrocedió en el segundo semestre del año pasado unos 9,9 puntos porcentuales, mientras que la tasa de indigencia descendió 1,9 puntos.

La población más afectada es la de los niños, de hasta 14 años, grupo en el que la tasa de pobreza es del 41,3 % y la de indigencia, del 8,6 %.

Le siguen los jóvenes, de 15 a 29 años, con una tasa de pobreza del 32,6 % y una nivel de indigencia del 8,4 %.

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La medición del Indec solo tiene en cuenta el nivel de vida en los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 30 millones de personas, sobre una población total en Argentina de unos 46,4 millones de personas.

De estas ciudades, la que mayor tasa de pobreza registra es Concordia (provincia de Entre Ríos, este), con un índice del 49,9 % y donde casi 14 de cada 100 habitantes ni siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

En la primera mitad de 2024 el índice de pobreza había saltado al 52,9 %, la tasa más alta desde 2003, por los efectos del cóctel de ajuste económico de 'shock' y elevadísima inflación que caracterizó a los primeros meses del Gobierno de Javier Milei.

La bajada en la tasa oficial de pobreza que se dio en los semestres posteriores tiene relación directa con el proceso de desaceleración de la inflación, que pasó del 117,8 % interanual en diciembre de 2024 al 31,5 % en diciembre último.

Pero, según varios expertos que cuestionan la medición oficial, hay factores metodológicos que inciden en el descenso de las tasas de pobreza e indigencia informado por el Indec.