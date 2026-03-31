La UE lamenta la violencia e irregularidades en las elecciones locales en Serbia

“Lamentamos el número de irregularidades e incidentes denunciados durante las elecciones, la desigualdad de condiciones y observamos con preocupación los informes de actos de violencia contra observadores independientes, ciudadanos, representantes de partidos políticos y trabajadores de los medios de comunicación”, destacó la misión europea en un comunicado.

La UE se sirve de informes de observadores del Consejo de Europa para instar a las autoridades serbias a exigir responsabilidad a los perpetradores y recordó que el funcionamiento de las instituciones democráticas de Serbia, país candidato a la UE, es fundamental para su proceso de adhesión.

Las elecciones del domingo estuvieron marcadas por numerosos incidentes, incluidas peleas físicas, amenazas con pistolas, palos y hachas, que dejaron heridos y detenidos.

El Gobierno del presidente serbio, el populista Aleksandar Vucic, y los universitarios y la oposición por el otro, se acusan mutuamente de la violencia desatada.

La oposición y los estudiantes aseguran que varones encapuchados, a los que acusan de ser "matones" del partido SNS de Vucic, intimidaron y atacaron a los observadores y a los periodistas, arrebatándoles los teléfonos móviles con los que grababan las irregularidades electorales y ocasionándoles lesiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vucic proclamó poco después del cierre de las urnas una victoria absoluta los diez municipios donde se celebraron los comicios, de forma que el SNS y sus socios siguen en poder en todas las localidades del país, con la excepción de varios poblados mayoritarmiente por albaneses o bosnios étnicos.