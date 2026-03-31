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31 de marzo de 2026 - 18:20

Las exportaciones de Nicaragua subieron un 14,6 % en 2025

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San José, 31 mar (EFE).- Nicaragua exportó un total de 9.319,6 millones de dólares en productos, servicios y en bienes de zona franca entre enero y diciembre de 2025, un 14,6 % más que los registrados en el mismo período de 2024, informó este martes el Banco Central de este país centroamericano.

Por EFE

El crecimiento en el valor exportado en el período enero-diciembre de 2005 se debió al incremento de un 16,7 % en las exportaciones de mercancías, como resultado del incremento de los precios (9,8 %) y volúmenes exportados (6,9 %), explicó el banco emisor en un informe.

El crecimiento de las exportaciones de mercancías estuvo soportado por el incremento de las exportaciones de bienes agropecuarios (44,5 %), del sector de minería (44,4 %), y de manufactura (3,3 %), destacó el emisor.

El aumento de las exportaciones de bienes agropecuarios, del sector minero y de la manufactura predominó sobre la disminución registrada en el sector de pesca y acuicultura (-5,2 %), agregó.

Asimismo, las exportaciones de servicios (1.338,2 millones) aumentaron en 3,1 % respecto a 2024 (1.298,1 millones), debido a mayores ingresos por servicios de manufactura (8,1 %), servicios de transporte (18,3 %), ingresos por turismo de no residentes (3,2% ), y de otros servicios empresariales (33,2 %), de acuerdo con la información.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025; el 3,6 % en 2024; el 4,4 % en 2023; el 3,8 % en 2022; y el 10,3 % en 2021, tras contraerse en promedio el 2,7 % anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales.