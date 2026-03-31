Líderes religiosos protestantes abogan en La Habana por promover el diálogo con Cuba

La delegación de alto nivel, impulsada por la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, llegó a La Habana el pasado día 28 en una visita pastoral de "solidaridad” destinada a constatar la realidad de Cuba, en el contexto también de las celebraciones por Semana Santa.

“Creemos que la paz llega a través del diálogo y no de la violencia. Vamos a participar y a colaborar juntos para poder ver cómo podemos encargar el diálogo para una existencia pacífica”, afirmó este martes el reverendo sudafricano Jerry Pillay, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, durante una conferencia de prensa.

El reverendo mostró su preocupación por “la crisis humanitaria que el pueblo cubano está viviendo” y aseveró estar “conscientes de la presión que el gobierno de los Estados Unidos está imponiendo” sobre el país.

“Nuestra visita aquí es para demostrar que la Comunidad Internacional está con ustedes en apoyo y solidaridad. Para ver lo que han hecho con respecto a Cuba y comunicar al mundo lo que realmente está sucediendo”, apostilló.

El grupo religioso, en su mayoría procedentes de EE.UU. y Canadá, anunció este martes también que trabajará en el establecimiento de un foro ecuménico para Cuba a fin de ampliar las alianzas internacionales.

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También se reunieron con líderes eclesiásticos y ecuménicos cubanos, y conocieron comunidades locales, centrándose en la situación humanitaria y el papel de las iglesias en el acompañamiento a vulnerables.

Las relaciones de Cuba con varias representaciones religiosas han marcado puntos de inflexión en momentos históricos como los diálogos entre Estados Unidos y la isla; así como la excarcelación de presos.

En 2014, cuando los entonces presidentes Barack Obama (EE.UU.) y Raúl Castro (Cuba) anunciaron por separado el restablecimiento de relaciones bilaterales tras décadas de enemistad hubo una tercera persona presente en los dos discursos: el papa Francisco.

Seis días antes de la salida de la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, en enero de 2025, se informó de otro acuerdo entre La Habana y Washington, también con la mediación del Vaticano.

Por otro lado, el pasado 28 de febrero, el papa León XIV recibió en audiencia en el Vaticano al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en medio de las tensiones entre la isla y Estados Unidos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció el pasado 13 de marzo un “diálogo en fases iniciales” con EE.UU., y agradeció a los “actores internacionales” que “favorecieron” estos contactos, aunque no citó expresamente a ninguno.

Sin embargo, era conocido que el Gobierno mexicano se había ofrecido en varias ocasiones a mediar, y solo un día antes del anuncio trascendió que conversaciones con el Vaticano habían llevado a La Habana a decidir la excarcelación de 51 presos.