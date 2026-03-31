Macron quiere reducir la dependencia de las estadounidenses Visa y Mastercard en los pagos

"Debemos construir un modelo de pagos soberano", propuso Macron en un vídeo difundido durante el encuentro France Carte Bancaire, que reúne a actores gubernamentales franceses, bancos, industriales y comercios para promover modos de pago propios.

El presidente francés puso como ejemplo a Wero, un proveedor de servicios de pago europeo promovido por la Iniciativa de Pagos Europea ya implantada en 2025 en Alemania, Bélgica y Francia.

Macron insistió en que los medios de transacción "forman parte esencial de la soberanía" francesa y también europea.

Visa y Mastercard, que operan desde hace décadas en la UE, tienen un dominio casi absoluto en el pago por tarjeta y electrónico dentro del club europeo.

La dependencia tecnológica a ambas empresas estadounidenses inquieta a las autoridades europeas, quienes buscar impulsar iniciativas como el Reglamento de Pagos Instantáneos y el EPI (European Payments Initiative).