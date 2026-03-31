Mamdani y Guterres exploran cómo estrechar la cooperación entre Nueva York y la ONU

Guterres recibió a Mamdani en la sede de la ONU en Nueva York y ambos mantuvieron una reunión a puerta cerrada.

"El secretario general agradeció al alcalde la excelente relación y el apoyo recibidos por parte de la ciudad anfitriona", explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Además, el diplomático portugués y el alcalde socialista "debatieron cómo profundizar la cooperación" entre el organismo y la ciudad.

"El Secretario General espera con interés continuar el diálogo entre las Naciones Unidas y la ciudad de Nueva York", añadió Dujarric.

Según se pudo ver en las imágenes del encuentro, Mamdani estuvo acompañado por la comisionada de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Nueva York, Ana María Archila.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La visita a la organización refuerza la imagen del alcalde como contrapeso al presidente Donald Trump, especialmente en un momento en el que el republicano ha cargado contra la organización y su falta de capacidad para resolver los conflictos activos en el mundo.

Este rechazo se vio especialmente agravado desde que inauguró su denominada Junta de Paz, inicialmente presentada como un mecanismo para la reconstrucción de Gaza, con la que, según dice, busca dar un nuevo enfoque a la resolución de conflictos.

Varios miembros de la ONU y analistas internacionales han alertado de que puede socavar el papel del Consejo de Seguridad y han pedido que se cumpla con el derecho internacional.