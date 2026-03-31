Más de 14.000 personas se quedan sin luz en la región rusa de Kursk tras ataque ucraniano

Según el gobernador, Alexandr Jinshtéin, el distrito más afectado por los ataques ucranianos perpetrados desde las 9 de la noche del lunes hasta las 7 de la mañana del martes fue el de Belovsk.

Los ucranianos atacaron dicha región con 48 drones y 38 proyectiles, informó en las redes sociales, donde precisó que un hombre tuvo que ser hospitalizado, pero no hubo muertos.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 92 drones ucranianos sobre doce regiones de este país, según informó el martes el Ministerio de Defensa de Rusia.

El gobernador de Leningrado, Alexandr Drozdenko, cuya región ha sido objeto de intensos ataques durante los últimos días con el fin de dañar las terminales portuarias en el Báltico, informó en MAX (el Telegram ruso) que dos menores de edad y un adulto resultaron heridos de levedad tras un ataque ucraniano contra el puerto de Ust-Lugá.

En total, según Drozdenko, que admitió daños a la infraestructura portuaria, en la región de Leningrado fueron neutralizados 38 aparatos no tripulados..