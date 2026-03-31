Meloni aprueba un decreto energético con una mayoría parlamentaria intacta tras la crisis

Este paquete de medidas había sido aprobado el 20 de febrero por el Consejo de Ministros como un 'decreto ley', al que se recurre en momentos de urgencia y que debe revalidarse en el Parlamento en el plazo de 60 días, y hoy ha recibido el primer 'sí'.

La Cámara de los Diputados lo aprobó por 203 a favor, 117en contra y tres abstenciones y, ahora, deberá pasar al Senado para culminar su tramitación.

La votación de hoy era importante porque el Gobierno había decidido presentarla como una moción de confianza, una estratagema parlamentaria frecuente en Italia cuando se pretende acelerar la aprobación de una ley ya que impide las enmiendas o el voto secreto, evitando así posibles 'traiciones'.

La decisión de imponer la moción al 'Decreto Facturas' se produce una semana después de que el Gobierno de la ultraderechista Meloni recibiera un duro golpe al ver rechazada en un referéndum su reforma constitucional de la judicatura, clave en sus planes.

El resultado suscitó una crisis momentánea en el Ejecutivo y precipitó la marcha de dos altos cargos del Ministerio de Justicia y de la ministra de Turismo, Daniela Santanchè.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante los socios de coalición de Meloni, Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga, y Antonio Tajani, de la conservadora Forza Italia, ambos vicepresidentes, han manifestado a la mandataria su respaldo para agotar la legislatura el año próximo.

Así, la votación parlamentaria ha servido también para constatar que en el bloque gubernamental del Parlamento poco o nada ha cambiado: solo ha perdido tres diputados que se han pasado a un nuevo partido ultraderechista, Futuro Nacional, del Grupo Mixto.

El nuevo decreto aporta "medidas urgentes para la reducción del precio de la energía eléctrica y del gas en favor de familias y empresas y la descarbonización industrial".

Entre otras, introduce un bono social para los proyectos de calefacción urbana, una reducción fiscal a los sistemas de bioenergías y retrasa al 2038 el abandono del carbón como fuente de energía, tras una enmienda impuesta por los socios de la Liga.

Meloni ha prometido que este decreto también "reducirá el peso de las facturas energéticas" a los italianos en un total estimado de 5.000 millones de euros anuales, reduciendo por ejemplo en 115 euros las facturas de luz y gas a las familias consideradas "vulnerables".

Además, el Gobierno italiano empezó este martes a tramitar otro proyecto clave de la legislatura: una nueva ley electoral con la que llegar a los comicios generales de 2027.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de los Diputados empezará a estudiar esta tarde el texto presentado por los partidos en el poder, entre críticas de la oposición.