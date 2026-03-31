Ministros de Exteriores de OTAN se verán en mayo en Suecia para preparar cumbre de Ankara

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresó su satisfacción por que Suecia vaya a acoger la próxima reunión de ministros de los países aliados en la ciudad costera de Helsingborg, al sur del país.

“Me complace que los ministros se reúnan en Suecia, un aliado muy apreciado que realiza numerosas contribuciones importantes a la seguridad euroatlántica”, indicó Rutte en la nota.

Esta es la primera vez que Suecia acogerá a los ministros de la OTAN desde que se unió a la Alianza en marzo de 2024.

El secretario general explicó que la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores constituye un “hito importante” en un momento en que la OTAN “está cumpliendo sus prioridades clave: el aumento del gasto en defensa, el incremento de la producción de defensa y el firme apoyo a Ucrania”.

“Los ministros abordarán cómo podemos seguir avanzando de forma satisfactoria en estos ámbitos cruciales”, señaló el ex primer ministro neerlandés.

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Rutte dejó claro que la labor de los ministros aliados en Helsingborg “contribuirá a sentar las bases para la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN”, que se celebrará en Ankara el 7 y 8 de julio.