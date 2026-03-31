Muere civil ruso por ataque ucraniano con misiles contra la región fronteriza de Briansk

"El enemigo lanzó un ataque deliberado con misiles Vampire de producción checa contra el centro del distrito Suzemski. A consecuencia de este nuevo crimen sanguinario del régimen de Kiev, lamentablemente, murió un civil, otros seis resultaron heridos", escribió en su canal de MAX, el Telegram ruso.

Bogomaz expresó sus "profundas condolencias a los familiares de la fallecida".

"Los heridos fueron trasladados al hospital, donde recibieron toda la atención médica necesaria. Todos recibirán el apoyo necesario y ayuda material", añadió.

Señaló que en estos momentos los servicios de emergencias y la policía trabajan en el lugar de los hechos "para paliar las consecuencias del ataque y recabar pruebas del crimen del régimen de Kiev".

Las regiones fronterizas de Briansk, Kursk y sobre todo Bélgorod han sido las más afectadas por ataques ucranianos, ya que les impactan no por drones de largo alcance, sino también drones pequeños, artillería y misiles de lanzaderas múltiples.