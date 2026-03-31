ONG venezolanas dicen que falta de políticas expone a personas trans a la violencia

"Presentar un documento con un nombre que no refleje nuestra identidad puede ser motivo de burlas, rechazo o incluso agresiones en trámites administrativos, en el trabajo o en el acceso a servicios públicos", señaló el observatorio en una publicación en Instagram.

Igualmente, dijo que entre 2008 y 2025 documentó 140 asesinatos de personas trans, “resultado de la violencia por odio y de la impunidad”, que deja sin justicia ni medidas de reparación estos casos.

El observatorio sostuvo que la discriminación en el ámbito laboral es una realidad constante, ya que "muchas" personas trans deben aceptar trabajos informales o mal remunerados debido a la falta de oportunidades, contribuyendo a un ciclo de pobreza que limita el acceso a recursos básicos y a una vida digna.

Por su parte, Venezuela Igualitaria indicó que aunque ha habido avances para proteger al colectivo trans, falta aún materializar en la práctica el cumplimiento de leyes que garanticen sus derechos, tales como identidad acorde a su género vivido y expresado socialmente, acceso a la educación, salud, alimentación y trabajo sin ser objetos de discriminación.

La ONG solicitó el cumplimiento del artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil y la publicación en Gaceta Oficial de una resolución emanada del Consejo Nacional Electoral, relativo a un instructivo sobre criterios de rectificación de actas o cambios de nombres en sede administrativa.

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"Necesitamos que la barrera burocrática no siga siendo el obstáculo que se atraviesa entre la vida digna de las personas trans, y de cualquier otro ciudadano venezolano o ciudadana venezolana que desee solicitar el cambio de nombre y los derechos que les garantizan la Constitución y las leyes", añadió.

Venezuela se ha rezagado en Suramérica en materia de derechos que garanticen la igualdad para la población LGTB, ya que actualmente no existe el matrimonio igualitario y las personas trans continúan obligadas a usar el nombre con el que fueron registradas al nacer, pese a no identificarse con él.