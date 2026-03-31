Pakistán aumenta el precio del GLP en un 35% ante la escasez por la crisis regional

La Autoridad Reguladora de Petróleo y Gas (OGRA) emitió una notificación elevando los precios para el mes de abril. La medida, efectiva a partir del 1 de abril, se aplica tanto al GLP de producción local como al importado, e incluye los márgenes de distribución y comercialización.

Según el comunicado de OGRA, el precio por kilogramo de GLP se ha incrementado en 78.28 rupias (0.28 dólares), fijando el nuevo precio máximo oficial en 304.12 rupias (1.09 dólares) por kilo.

El precio del cilindro doméstico de 11.8 kg se situará en 3,588.60 rupias (12.87 dólares) para abril, frente a las 2,664.88 rupias (9.56 dólares) registradas en marzo. Asimismo, el regulador estableció el precio de productor en 3,101.25 rupias (11.12 dólares) por cilindro.

Sin embargo, el suministro de GLP se encuentra disponible en el mercado a precios significativamente superiores a los dictados por el organismo oficial. En zonas como Bani Gala, en la periferia de la capital, el gas se comercializa por encima de las 500 rupias (1.79 dólares) por kilo.

"Antes del aumento lo vendíamos a 440 rupias (1.58 dólares) y ahora supera las 500 (1.79 dólares), ya que las tarifas del Gobierno no son suficientes para cubrir nuestro precio de compra y los gastos, ni para obtener algún beneficio", explicó a EFE Dilshad Hussain, un vendedor minorista en Islamabad.

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La subida de precio en el GLP se suma al drástico paquete de medidas anunciado por el país para reducir el consumo energético de un país altamente dependiente de las importaciones de petróleo y gas que llegan por el paralizado estrecho de Ormuz.

El plan de contingencia incluye el cierre de escuelas por dos semanas, una semana laboral de cuatro días para empleados públicos, la inmovilización del 60 % de la flota gubernamental y la renuncia al sueldo de los miembros del gabinete.

A principios de marzo, el Gobierno también anunció el mayor aumento del precio del combustible en la historia del país, con una subida de 55 rupias paquistaníes por litro que elevó el precio del diésel a 335,86 rupias (unos 1,21 dólares) y el de la gasolina a 321,17 rupias (1,15 dólares), unas subidas cercanas al 20 % de su precio habitual.