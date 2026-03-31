París tilda de "traición" retirada de banderas europeas de ayuntamientos en manos del RN

"Los alcaldes de la Agrupación Nacional han decidido retirar la bandera europea de la fachada de sus respectivos ayuntamientos. Es una traición a lo que somos", afirmó Barrot en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia francesa mantuvo que "la Unión Europea es fruto de la voluntad de Francia, un instrumento para garantizar la paz y preservar -dijo- nuestra independencia frente a las grandes potencias".

Y añadió que "la identidad nacional no se diluye dentro de la europea" sino que "las identidades locales y nacionales se refuerzan y se enriquecen mutuamente", en contra de lo que mantienen los postulados del partido que lideran Marine Le Pen y el eurodiputado Jordan Bardella.

El ministro de Exteriores también advirtió sobre la creciente tensión entre Estados Unidos y China, que amenaza la soberanía y la prosperidad de Europa, y señaló que la bandera europea supone "un acto de resistencia a la brutalización del mundo".

"El conflicto entre las superpotencias china y estadounidense se intensifica día a día. Amenaza nuestra soberanía y prosperidad. Corre el riesgo de arrastrarnos a guerras que no elegimos. Europa representa una posible tercera vía, a la que aspiran muchos países del mundo", declaró Barrot.

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La bandera europea simboliza, recalcó, "un camino alternativo, libertad, justicia y democracia, y nuestra determinación de controlar nuestro propio destino".

Los alcaldes de Carcasona (Aude), Harnes (Paso de Calais) y Cagnes‑sur‑Mer (Alpes Marítimos), que acaban de ser elegidos en las recientes elecciones municipales, han retirado la bandera europea de la fachada de sus edificios municipales en los últimos días.

Este martes, Marine Le Pen respaldó públicamente esta postura: "La Constitución Europea incluía la bandera y el himno europeos. Fue rechazada en referéndum (en Francia en 2005). Actualmente, nada obliga a exhibir la bandera europea en los ayuntamientos".

Simultáneamente, Jean-Philippe Tanguy, diputado y portavoz del RN, declaró también en sus redes sociales que tras aquel referéndum la bandera europea "es ilegítima en Francia".

El primero en iniciar el movimiento fue Anthony Garénaux‑Glinkowski, el 24 de marzo, dos días después de la segunda vuelta de las elecciones municipales, quien al asumir la alcaldía de Harnes retiró tanto la bandera europea como la ucraniana.

Le siguió el pasado domingo, Christophe Barthès, recién elegido alcalde de Carcasona, que publicó un vídeo en sus redes sociales en el que exclamaba "¡Fuera las banderas europeas del ayuntamiento! ¡Abran paso a las banderas francesas!"; y ayer, Bryan Masson, alcalde de Cagnes‑sur‑Mer compartió en sus redes sociales una foto de la fachada de su ayuntamiento sin la bandera europea.