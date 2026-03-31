Peña sustituye a ministro de Economía en medio de cambios para segunda fase de mandato

Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, quien indicó que el actual asesor económico presidencial, Juan José Galeano, asumirá como ministro interino.

"El presidente de la República, Santiago Peña, ha dispuesto en la mañana de hoy cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas", declaró Giménez en una rueda de prensa televisada.

El portavoz también explicó que el cesado ministro "hizo un trabajo extraordinario" y que bajo su gestión la economía del país se expandió 4,2 % en 2024 y 6,6 % en 2025.

De igual forma, apuntó que el "segundo tiempo" de la Administración de Peña precisa de habilidades y competencias "muy específicas" en el área económica, lo que llevó al mandatario a tomar la decisión.

Giménez informó que Peña "se va a tomar los días de Semana Santa" para elegir, de una lista de hasta cinco candidatos, a un nuevo ministro de Economía "de su gusto".

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A mediados de marzo, Fernández Valdovinos había señalado que el país aplicaría una "economía de guerra" en la parte fiscal por la caída de los ingresos en la recaudación tributaria, al tiempo que llamó a las instituciones del Estado a "apretarse los cinturones".

Paraguay, que prevé un crecimiento de su economía del 4,2 % este año, tiene una deuda pública que ascendía en enero pasado a 20.522,7 millones de dólares, equivalente al 36,4 % del producto interior bruto, y un déficit fiscal que cerró en 1.047 millones de dólares en 2025, un 2,0 % del PIB, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

A mediados de mes, Fernández Valdovinos sufrió un revés cuando el Congreso aprobó una reforma a la ley del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público -conocido como la 'caja fiscal'- que flexibilizó la propuesta de su despacho, en medio del amplio rechazo de los funcionarios del Estado y de concurridas manifestaciones callejeras convocadas por gremios de maestros.