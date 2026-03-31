Petro no tiene cargos penales en EE.UU., según New York Times

Las fuentes consultadas por el diario indicaron que las pesquisas federales, lideradas por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn con apoyo de la DEA, se encuentran en etapas iniciales y analizan reuniones y posibles donaciones de campaña de origen cuestionable, pero hasta ahora no han derivado en acusaciones formales.

Petro negó cualquier vínculo con narcotraficantes y afirmó que "no existe una sola investigación" en Colombia relacionada con su campaña.

La embajada colombiana en Washington también calificó de "sin fundamento" las insinuaciones del New York Times al leer reportes basados en fuentes anónimas.

La relación entre Estados Unidos y Colombia ha atravesado tensiones desde enero de 2025 por diferencias en política antidrogas y migratoria, incluyendo la revocación temporal de la visa de Petro.

Sin embargo, el contacto entre ambos mandatarios se ha normalizado tras llamadas y un encuentro en la Casa Blanca en febrero de 2026, en el que discutieron cooperación en el combate al narcotráfico.