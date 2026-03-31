Piden permiso médico "inmediato" para la Premio Nobel de Paz Mohammadi encarcelada en Irán

"La vida de Narges Mohammadi corre peligro inminente y hacemos un llamamiento a las autoridades iraníes para que atiendan nuestra advertencia y le proporcionen la atención médica que necesita con urgencia, otorgándole un permiso médico inmediato", dijo su red de apoyo en un comunicado publicado en el sitio internet de la fundación que lleva su nombre, con sede en París.

El comité directivo de la coalición, integrado por su fundación, Reporteros Sin Fronteras y otros, solicitó igualmente a las autoridades iraníes que garanticen su seguridad, ya que la activista de defensa de los derechos humanos se encuentra recluida en la prisión de Zanjan bajo estricta vigilancia y junto a presos condenados por delitos violentos.

El hecho de "alojar a Mohammadi con delincuentes violentos a pesar de su grave enfermedad cardíaca y sus recientes traumatismos y lesiones físicas, sumado a las condiciones de guerra y las explosiones que ahora amenazan directamente la vida y el bienestar de los prisioneros, agrava esta amenaza" para su vida, subrayó la coalición por la libertad de la Premio Nobel de la Paz.

El equipo legal de Mohammadi, acompañado por un familiar de la mujer, pudo visitarla el pasado domingo y comprobaron que su estado de salud es extremadamente delicado y que presenta debilidad y pérdida de peso significativa.

Otros síntomas preocupantes que sufre incluyen fuertes dolores de cabeza, náuseas, visión doble y disminución de la visión, además de fluctuaciones graves de la presión arterial y hematomas visibles, consecuencia de su violenta detención el 12 de diciembre de 2025 en Mashhad, aseguró la coalición para su libertad.

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Refirió además un episodio acaecido el 24 de marzo en el que Mohammadi fue encontrada inconsciente durante más de una hora en su celda, un episodio que, según sus compañeras en la prisión, requirió la intervención de la enfermería de la prisión.

No obstante, señalaron que las autoridades se negaron a trasladar a Mohammadi a un hospital o permitirle consultar con un especialista, pese a "los evidentes indicios de un infarto".

Su red de apoyo asegura que las explosiones y ataques aéreos recientes cerca de la prisión, sumados al acoso constante de algunos reclusos, agravan aún más el riesgo para su vida y bienestar.

Mohammadi cumple actualmente varias condenas de prisión que suman hasta 18 años, derivadas de cargos de "reunión y conspiración contra la seguridad nacional" y "propaganda contra el Estado", con penas adicionales de exilio interno y prohibición de viajar.

La coalición pidió la liberación inmediata por razones humanitarias de Mohammadi y de todos los defensores de derechos humanos, escritores y periodistas encarcelados, instando a las autoridades iraníes a garantizar su acceso a atención médica, asesoría legal y contacto con sus familias, en cumplimiento del derecho internacional.