Portugal espera libertad de presos políticos lusos tras reunión con canciller de Venezuela

"Solo este año ya conseguimos, con nuestros esfuerzos políticos y diplomáticos, la liberación de cuatro descendientes de portugueses que estaban aquí como presos políticos. Todavía tenemos seis, y ese fue el tema de mi conversación de hoy con el señor ministro", dijo Sousa en declaraciones a la prensa desde la embajada de Portugal en Caracas.

Según afirmó, la reunión con Gil fue "muy buena".

Asimismo, destacó que el jefe de la diplomacia venezolana tuvo "mucha receptividad" y pidió una lista de los afectados, que -aseguró Sousa- ya se envió a través de la embajada.

"Espero tener en los próximos días alguna evolución de esta situación. No sé exactamente el tiempo, pero creo que hoy marcamos con mucha determinación esa voluntad de que se dé la liberación de los presos políticos", declaró.

Sin embargo, subrayó que persisten las dificultades para visitar y ofrecer servicio consular a estos presos.

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"Esa es una reivindicación permanente nuestra, permitir visitas consulares, permitir visitas de nuestros diplomáticos, no ha sido permitido en algunos casos, en otros han permitido a las familias, insistimos en ese proceso de permitir las visitas", manifestó.

Sousa añadió que también sostuvo un encuentro con los familiares de estos presos, quienes le contaron sobre las condiciones de los encarcelados.

El secretario destacó la amplia comunidad lusa en el país suramericano, que tiene registrados a 220.000 ciudadanos portugueses, pero señaló que son conscientes de que "la cifra real es muy superior".

En este sentido, señaló el interés de Portugal en contribuir al crecimiento económico y la "transformación" en Venezuela, y afirmó que muchas empresas tienen interés de participar en este proceso.

Indicó que su Gobierno "acogería con beneplácito" el levantamiento de sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para lo cual dijo que esperan "señales" de las autoridades locales, como la liberación de los presos políticos.

Sousa, que tiene previsto volver a Portugal el 4 de abril, también sostendrá varios encuentros con la comunidad lusa en distintas ciudades del país.

La agenda del funcionario señala que cerrará su viaje con un encuentro con "la oposición político-partidaria", sin dar más detalles.

Entre el 19 y el 22 de marzo, el secretario general del Partido Socialista (PS) de Portugal, José Luís Carneiro, visitó el país suramericano. El dirigente, cuyo viaje se centró en la situación de los presos lusos, se reunió con miembros de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo.

Ante la situación en Venezuela, el Gobierno de centroderecha del primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha mantenido una postura de cautela, alineada con los socios de la Unión Europea (UE), y ha defendido una solución de diálogo, democracia y estabilidad para el país.