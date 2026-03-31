Putin alarga hasta julio el permiso para pagar gas ruso en bancos que no sean Gazprombank

El correspondiente decreto, publicado en el portal de información legal del Estado ruso, prorroga hasta el 1 de julio de 2026 el mencionado permiso, que de lo contrario habría vencido este 1 de abril.

El Gobierno estadounidense impuso en noviembre de 2024 sanciones a Gazprombank y a otro medio centenar de bancos rusos.

El Departamento del Tesoro explicó que decidió castigar a Gazprombank, y a sus seis filiales en el extranjero, por considerarlo un conducto por el que Rusia compra material militar para su esfuerzo bélico contra Ucrania.

Antes de diciembre de 2025 los compradores extranjeros de gas ruso podrían adquirir rublos en cualquier banco de Rusia, pero estaban obligados a comprarlo exclusivamente en Gazprombank.