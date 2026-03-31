Putin conversa con el presidente de EAU sobre la guerra de Irán

Moscú, 31 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, conversó este martes por teléfono con su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y ambos expresaron su preocupación por el deterioro de la situación en Oriente Medio a causa de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.