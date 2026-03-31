Reducir los desequilibrios globales requiere medidas urgentes del G7, según expertos

Elaborado a petición de la presidencia francesa de cara a la cumbre del G7 de mediados de junio próximo en Evian (este), el informe sostiene que un crecimiento equilibrado (definido como "sostenible, resiliente y compatible con la seguridad nacional") y un comercio verdaderamente recíproco, que reporte beneficios a todas las partes, son pilares "esenciales" para el buen funcionamiento de la economía mundial.

Los actuales desajustes, tanto sectoriales como financieros, están erosionando estas condiciones y alimentando tendencias proteccionistas, advierte el documento divulgado por la presidencia francesa del G7 y escrito por cuatro reputados expertos internacionales con amplia trayectoria en macroeconomía, finanzas y políticas públicas.

En particular, los desequilibrios en el sector financiero, impulsados por grandes flujos de capital, desajustes de plazos y monedas, y un uso excesivo del apalancamiento, incrementan los riesgos sistémicos a escala internacional.

Sus autores, el chino Chong-En Bai, la indoestadounidense Gita Gopinath, la francesa Hélène Rey y el alemán Axel Weber, identifican desajustes estructurales en las principales economías y recomiendan coordinación y reformas para contener los riesgos.

Según el análisis, China continúa registrando un nivel de consumo interno estructuralmente bajo, la UE enfrenta una inversión productiva insuficiente y Estados Unidos mantiene déficits fiscales elevados y sostenidos.

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Estas dinámicas han contribuido a la acumulación de desequilibrios en las cuentas externas, lo que a su vez intensifica las tensiones económicas y comerciales a nivel global, unos riesgos que requieren respuestas inmediatas, alertan los expertos.

En ese contexto, recomiendan a China reforzar la inversión en capital humano mediante un mayor gasto en salud y protección social, además de sanear los balances afectados por la crisis inmobiliaria y revisar incentivos a nivel regional.

Para la Unión Europea, el informe propone profundizar la integración de los mercados de bienes, servicios y capitales para impulsar el crecimiento.

Y en Estados Unidos, se subraya la necesidad de reducir el déficit público y asegurar una trayectoria sostenible de la deuda.

Advierte que una corrección asimétrica, en la que solo actúen países con superávit o déficit, podría elevar los tipos de interés reales a nivel mundial y agravar los riesgos financieros.

En el ámbito comercial, los expertos abogan por abordar de manera pragmática las tensiones sectoriales dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo el uso y la reforma de mecanismos de salvaguardia para hacerlos más efectivos a escala sectorial.

En paralelo, proponen reforzar la supervisión financiera global mediante una mayor vigilancia del Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Estabilidad Financiera, así como mejorar la recopilación de datos sobre exposiciones transfronterizas, incluidos los intermediarios no bancarios y los criptoactivos.

También sugieren la realización de pruebas de resistencia a escala global y una mayor cooperación en la provisión de liquidez de emergencia.