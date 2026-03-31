Rusia aborta sabotaje contra empresa militar en la región de Moscú

Según el servicio de prensa del FSB, el hombre "consiguió empleo en una de las empresas del complejo militar industrial de la región de Moscú para posteriormente perpetrar un sabotaje y un atentado terrorista en el territorio de la instalación".

Durante la detención "el criminal ofreció resistencia armada y fue neutralizado con fuego de respuesta".

El FSB indicó que durante la operación no hubo víctimas entre sus agentes o la población.

El perpetrador, según la entidad, modificó una pistola de bengalas para poder usarla con municiones de combate y se preparaba para extraer un artefacto explosivo artesanal de un escondite cuando fue abordado por los agentes del FSB para su detención.

"En el lugar de los hechos fue requisado un artefacto explosivo listo para ser usado, camuflado dentro de una fuente de alimentación para móviles (power bank), consistente de un explosivo plástico y un detonador eléctrico", señalaron las autoridades.

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El comité de instrucción del departamento para Moscú y la región de Moscú abrió una causa penal por intento de atentado terrorista y tráfico ilegal de armas.

Los investigadores establecieron que el saboteador había sido reclutado por los servicios de inteligencia ucranianos por medio de internet.

El FSB indicó que el perpetrador estuvo también implicado en varios sabotajes de incendios de estantes de conmutadores de ferrocarriles y recopilaba información sobre instalaciones críticas energéticas y militares en la región capitalina.