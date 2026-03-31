Rusia culpa a Occidente de estar tras ataques ucranianos contra infraestructura marítima

"Con la participación directa de agencias de inteligencia occidentales, incluyendo el uso de su información, las fuerzas armadas ucranianas llevaron a cabo ataques contra infraestructura civil y buques mercantes", declaró Pátrushev en una reunión del Colegio Marítimo, según la agencia Interfax.

Llamó la atención de que en 2025 la situación en las cuencas de los mares Negro y Azov fue particularmente tensa.

Según Pátrushev, algunas de las principales amenazas que sufre Rusia en estos momentos son el peligro de "sabotaje y ataques terroristas contra la infraestructura marítima rusa", un posible bloqueo naval y "la captura pirata de buques en aguas internacionales".

Por ello se han visto obligados a reforzar la seguridad de su transporte marítimo.

"Para garantizar la seguridad de la navegación marítima, las fuerzas navales proporcionaron escolta directa a buques con bandera rusa en las zonas más peligrosas de los océanos del mundo", señaló.

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Los repetidos ataques por parte de Ucrania contra el puerto de Ust-Luga, en el mar Báltico, han reducido el potencial exportador ruso. Los ataques de este martes alcanzaron de nuevo el propio puerto y varios edificios en localidades cercanas, según el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko.

Por su parte, el Kremlin confesó hoy que es imposible asegurar al 100 % la seguridad de la infraestructura crítica después de que circularan en redes sociales imágenes de grandes columnas de humo negro que se desprendían del puerto y la terminal petrolera, cuya nube llegó a la ciudad de San Petersburgo.

"Todas las instalaciones críticas importantes para la infraestructura de transporte de la Federación Rusa están protegidas. Se están tomando medidas. Esto no significa que estas instalaciones puedan estar protegidas al 100% de este tipo de ataques terroristas", declaró a los medios el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Los ataques ucranianos tienen lugar en un contexto de gran subida del precio del petróleo por el que Rusia se ve beneficiada al hallar ingresos adicionales que podrá utilizar para financiar su industria militar en su quinto año de guerra contra Ucrania.