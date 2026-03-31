Senado de Francia modifica proyecto de Macron para prohibir las redes a menores de 15 años

La Cámara alta, de mayoría conservadora, cuestionó, en concreto, el principio de prohibición general previsto en la versión inicial del texto, que ya había sido aprobado en enero por los diputados de la Asamblea Nacional, por su posible inconstitucionalidad.

La versión aprobada por los senadores establece, por el contrario, dos categorías de plataformas: las que perjudican el "desarrollo físico, mental o moral" de los menores, que quedarían totalmente prohibidas, y las consideradas menos dañinas, que serían accesibles con una autorización parental.

La clasificación de las redes, según la versión del proyecto de ley del Senado, quedaría en manos de la Autoridad de regulación de la comunicación audiovisual y digital (Arcom).

Estas enmiendas fueron muy criticadas por el Gobierno y por la autora del proyecto original, la diputada Laure Miller, quien consideró que ponen "en peligro el texto entero", según había explicado por la mañana en declaraciones a la cadena Sud-Radio.

La ministra delegada de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, alertó por su parte en la Cámara de que el texto del Senado entra en conflicto con el Derecho europeo y no podrá ser aplicado.

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Pero el argumento principal de la defensora de la versión modificada que finalmente se impuso, la senadora de Unión Centrista Catherine Morin-Desailly (de centro-derecha), fue que estas modificaciones compatibilizaban los intereses de los menores con los derechos fundamentales.

La aprobación del texto deberá ser sometida ahora al análisis de una comisión mixta paritaria de diputados y senadores, para tratar de acordar un texto común que a su vez deberá volver a ser votado por ambas cámaras.

Estos trámites hacen peligrar la intención de Macron de que la prohibición entre en vigor en septiembre próximo.

El proyecto de ley, además de la prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años, incluye también el veto al uso de los móviles en los institutos, con el objetivo de que pueda aplicarse desde el comienzo del próximo curso escolar.