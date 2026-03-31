Senador ruso justifica con valores tradicionales no legislar contra violencia doméstica

"Cuando un hombre golpea a una mujer y recibe una multa cuantiosa, y luego esa multa se deduce del presupuesto familiar y se entrega al Estado, ¿de qué le sirve eso a la mujer?", declaró Klishás en una entrevista para el diario RBC.

El senador considera complejo el problema y lo vincula a los valores tradicionales, por lo que legislar dicha cuestión se podría interpretar como una intromisión en temas familiares.

"Muchos dicen que al adoptar tales normas empezamos a destruir el espacio familiar tradicional, que nos estamos entrometiendo en la familia", justificó el senador.

Por ello los legisladores rusos no han encontrado la vía a través de la cual conseguir el apoyo social en la violencia contra la mujer y contra el niño.

"El hogar es el lugar donde una persona debería sentirse más protegida. Por lo tanto, se requieren normas especiales relacionadas con su protección en este espacio", añadió.

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En cuanto a la legislación sobre el acoso escolar, Klishás considera que la responsabilidad principal en la lucha contra el acoso escolar recae en las escuelas y los padres.

En 2017 el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una reforma legal que despenalizó algunas formas de violencia en el ámbito familiar justificándose en valores tradicionales.

Grupos de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, criticaron la medida de las autoridades rusas, contraria a los derechos de la mujer.

Desde entonces, la violencia doméstica que no conlleva heridas corporales o incapacidad es considerada como una infracción administrativa y no como un delito, incluso en caso de reincidencia. Las condenas suelen ser multas o penas de trabajo forzado de interés general.