Seúl propone presupuesto suplementario de 14.870 millones de euros por la guerra en Irán

La propuesta del Ministerio de Planificación y Presupuesto busca dar respuesta a los altos precios del petróleo, estabilizar los medios de subsistencia y minimizar los daños a la economía, al tiempo que se garantizan las cadenas de suministro, informó la agencia de noticias local Yonhap.

Para ello, Seúl dará ayudas económicas directas de 4,8 billones de wones (alrededor de 2.700 millones de euros) al 70 % de la población con menos ingresos. Los pagos se diferenciarán según el nivel de ingresos, la región y si los beneficiarios viven en zonas que sufren un descenso de población.

También se asignaron otros 5,1 billones de wones (unos 2.900 millones de euros) para respaldar un programa de limitación de precios de combustibles y medidas para abordar posibles interrupciones del suministro de nafta, materia prima clave ampliamente utilizada en la industria petroquímica.

El ministerio indicó que se destinarán otros 9,7 billones de wones (5.500 millones de euros) a reforzar las finanzas de gobiernos locales, 1,9 billones (mil millones de euros) para el emprendimiento juvenil, 700.000 millones (397 millones de euros) para estabilizar las cadenas de suministro y 500.000 millones (284 millones de euros) para la transición a energías renovables.

"Una oleada masiva de crisis se avecina rápidamente para nuestra economía, impulsada por un fuerte aumento de la incertidumbre tanto a nivel nacional como internacional, derivada de la escalada de tensiones en Oriente Medio", declaró el ministro de Presupuesto, Park Hong-keun, en una rueda de prensa.

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Park aclaró que la mayor parte del presupuesto suplementario proviene "del sólido crecimiento económico logrado bajo la Administración actual, incluido el auge en el sector de los semiconductores y un sólido desempeño del mercado de valores".

En la víspera, el partido gobernante y la oposición acordaron aprobar este presupuesto provisional durante una sesión parlamentaria prevista para el 10 de abril.

Después de que el Gobierno de Lee Jae-myung propusiera las cuentas suplementarias, el Ministerio de Comercio, Industria y Recursos detalló a través de un comunicado que había asignado 924.100 millones de wones (524 millones de euros) a la respuesta a la crisis en Oriente Medio.

En particular, la cartera ministerial detalló que, de esta última cuantía, 664.200 millones de wones (377 millones de euros) estaban destinados a la estabilización de la cadena del suministro; 145.900 millones (83 millones de euros) para empresas e industrias afectadas; y 114.000 millones (64 millones de euros) a Inteligencia Artificial en industrias manufactureras.

Esta iniciativa llega en un contexto de creciente incertidumbre sobre los mercados energéticos globales por el bloqueo en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.

Corea del Sur importa alrededor del 70 % de su petróleo crudo y cerca del 20 % de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio.