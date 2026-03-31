Supremo israelí aplaza decisión sobre evacuaciones de gazatíes hasta que acabe la guerra

"Esta decisión mantiene, en la práctica, una prohibición generalizada al acceso de atención médica para los pacientes de Gaza", denunciaron este martes en un comunicado las cinco organizaciones demandantes, entre las que se incluye Médicos por los Derechos Humanos, Gisha, HaMoked, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel y Adalah.

"El propio Estado confirmó ante el tribunal que la política de bloqueo del corredor médico no depende de la guerra actual; sin embargo, el Tribunal decidió aplazar el debate sustantivo del caso", añade el comunicado sobre la audiencia celebrada ayer.

El Estado de Israel debe ahora presentar una actualización antes del 7 de mayo, en función de la "situación de seguridad".

Durante la audiencia, los demandantes aludieron al caso de Alma Abu Rada, un bebé gazatí de seis meses de edad que falleció hace una semana, el 24 de marzo, mientras esperaba ser trasladada para recibir tratamiento cardíaco disponible en Jerusalén Este.

Antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre, y de la guerra posterior, existía un corredor humanitario para transferir pacientes graves o en tratamiento oncológico a hospitales especializados de Cisjordania o de Jerusalén Este, a tan solo unos 80 kilómetros del enclave palestino ocupado.

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Sin embargo, Israel impide desde hace dos años y cuatro meses este tipo de traslados. Desde la reapertura del paso de Rafah el pasado 2 de febrero estos se producen, de forma muy limitada, a través de este cruce fronterizo entre Gaza y Egipto; con una media de unas 30 personas que logran abandonar Gaza a diario, contando a acompañantes y familiares de los enfermos.

Según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, 1.400 pacientes palestinos han fallecido esperando ser trasladado al extranjero, mientras que "entre 6 y 10 pacientes" mueren a diario mientras aguardan que la Organización Mundial de la Salud les convoque para coordinar su salida con las autoridades israelíes.

La Organización Mundial de la Salud estima que más de 18.500 gazatíes (entre ellas unos 4.000 niños y otros 4.000 pacientes con cáncer) necesitan tratamiento médico fuera del enclave.