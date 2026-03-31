Trabajadores agrícolas celebran su día en EE.UU., tras la caída de su icónico líder

"Es bueno que nos reconozcan nuestro trabajo en el campo, pero espero que sea de verdad", dice a EFE María Luisa, una trabajadora agrícola del condado de Ventura en California, que no quiso dar su apellido.

La hispana lleva casi dos décadas trabajando en el campo, pero dice que en el último lustro ha vivido momentos en los que ha querido renunciar y cambiar de labor.

"Hemos trabajado en todo momento, en la pandemia, en los incendios, con lluvia y con calor. Pero eso parece que no importa, vea lo que ha hecho la inmigración el último año", se queja.

Para 2024 había en EE.UU. 1,93 millones de trabajadores agrícolas asalariados en el país: El 27 % eran ciudadanos, el 16 % de estos campesinos contaba con visas H-2A y otro 22 % estaba amparado con otro tipo de permiso de trabajo. Mientras el 35 % eran indocumentados, de acuerdo a cifras del Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU. (CRS, en inglés).

La mayoría (77 %) de estos trabajadores son hispanos, según cifras del propio Departamento de Trabajo de EE.UU.

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La lucha a favor de esta comunidad ha sido forjada por el sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW), fundado por Chávez y Huerta, y otros líderes que desde la década de los sesenta pelearon por los derechos civiles de los trabajadores.

Tras la muerte de Chávez en 1993, el sindicato abogó porque se conmemorara su legado este 31 de marzo, fecha de su natalicio. Pero una investigación del diario The New York Times sacó hace dos semanas a la luz acusaciones contra el líder por supuestos abusos sexuales a niñas y por forzar a Huerta a tener relaciones, de las que nacieron dos hijas, dadas en adopción.

El escándalo obligó a la UFW a cancelar los festejos hace dos semanas. Además, varios estados como el de California y Michigan también se apresuraron a cambiar la celebración y enmarcarla como el Día del Trabajador Agrícola.

Ciudades, organizaciones y escuelas también han optado por rebautizar los festejos. Los Ángeles modificó la celebración al Día de los Trabajadores Agrícolas, y El Paso, Texas, conmemorará este martes como el 'Día del Patrimonio Comunitario y Laboral'.

Stephanie Lemus, profesora de Estudios Étnicos en Orange Coast College, dijo a EFE que a pesar del "choque" que ha significado para la comunidad las acusaciones contra Chávez, este momento ayudará a "reescribir la historia" ante el público en general.

Y es que, los historiadores ya han revisado el legado del líder de los derechos civiles y han subrayado sus contradicciones especialmente con respecto a los trabajadores agrícolas indocumentados.

Lemus destaca que no se puede desconocer a otros líderes que surgieron del movimiento de los trabajadores agrícolas; como el filipino Larry Itliong y la misma Huerta.

"Como comunidad tenemos que entender que los líderes no son perfectos, y que debemos hacerlos responsables del poder que les damos", subrayó la catedrática, que recomienda dar paso a una conversación con los trabajadores agrícolas.

A María Luisa le gustaría que la escuchen. Asegura que su sector tiene bastantes necesidades. Sin embargo, agradece que en California las condiciones "sean mucho mejor" que en otros estados. Ella ha escuchado que los salarios y la forma de trabajo en campos en otros estados "no valen la pena".

Pero mientras se da el momento para que ella pueda hablar, María Luisa, que no quiere revelar ni su nacionalidad y estatus migratorio, asegura que trabajará en el campo este 31 de marzo como lo ha hecho la mayoría en esta fecha. "Si queremos recibir el cheque completo toca ir, otro día celebraremos".