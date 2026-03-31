Trump comparte el rénder de su futura biblioteca con una estatua dorada gigante de él

El video, difundido por él en su red Truth Social y por su hijo Eric Trump, muestra un rascacielos en el centro de Miami con el logotipo de Trump, similar al de otras torres del mandatario, además de una entrada dorada y escaleras eléctricas del mismo color, que evocan a las del arranque de su primera campaña en 2015.

En algunas imágenes del proyecto, diseñado por la firma de arquitectura Bermello Ajamil, con sede en Florida, aparece una estatua dorada gigante del líder republicano en la entrada del edificio, mientras en otras aparece el monumento en el escenario de un auditorio.

Aunque Trump no ofreció más detalles, en febrero trascendió que un escultor de Ohio está creando una estatua dorada del mandatario de cerca de 4,5 metros de altura y más de 3 toneladas de peso encargada por un grupo de inversores de criptomonedas a la que bautizó como 'Don Colossus'.

El modelo compartido por el presidente también muestra su imagen en una pantalla fuera del edificio con la leyenda "Make America proud again" ("Haz que Estados Unidos vuelva a sentirse orgulloso"), así como una terraza con palmeras en la que hay gente bebiendo cócteles.

"Este punto de referencia frente al agua en Miami, Florida, será un testimonio duradero de un hombre asombroso, un impresionante promotor y el presidente más grandioso que nuestra nación haya conocido jamás. Estas imágenes nunca las ha visto el público hasta hoy", publicó Eric Trump, encargado del proyecto.

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El renderizado se comparte tras la polémica que provocó el proyecto en Miami, pues activistas locales han criticado que la biblioteca se construirá en un terreno estatal que cedió la universidad pública Miami-Dade College (MDC) a la Fundación de la Biblioteca Presidencial de Trump.

Además, han considerado incongruente que el edificio esté junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower), donde se refugiaron inmigrantes cubanos que huyeron del gobierno de Fidel Castro en las décadas de 1960 y 1970.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), por lo que los simpatizantes del proyecto resaltan su atractivo turístico y beneficio económico para Miami.