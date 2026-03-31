Trump estaría dispuesto a dejar la misión en Ormuz para más adelante, según el WSJ

El presidente y sus asesores evaluaron que una misión para abrir a la fuerza este estratégico paso por el que Teherán solo permite circular a buques -cargueros y petroleros- aliados extendería la guerra de cuatro a seis semanas.

Por ello, según el artículo que cita a funcionarios de la administración estadounidenses, Trump decidió que EEUU debe centrarse en seguir con la ofensiva militar sobre la armada y los arsenales iraníes mientras presiona diplomáticamente a Teherán para que abra el estrecho y, si eso no funciona, Washington presionaría a sus aliados europeos y del golfo para que "asuman el liderazgo en la reapertura".

Pero las opciones militares para intervenir en el estrecho no son una "prioridad inmediata" actual de Trump, según The Wall Street Journal.

Trump lleva semanas cambiando de opinión sobre cómo actuar sobre el estrecho. Ha pedido una misión internacional para abrirlo, pero tras el rechazo de casi todos sus aliados pasó a decir que no necesitaba ni a la OTAN ni la misión y restó importancia al bloqueo, pero ha seguido amenazando a Irán por mantenerlo cerrado.

La portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, aseguró ayer que Trump mantiene el "plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica", asegurando que "la misión continuará hasta que se alcancen los objetivos", que no detalló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, también afirmó que la ofensiva actual para completar los objetivos militares de EE. UU. terminará en unas semanas.

Pero añadió: "Luego nos enfrentaremos a este problema del estrecho de Ormuz, y corresponderá a Irán decidir (...) o una coalición de naciones de todo el mundo y la región, con la participación de Estados Unidos, se asegurará de que esté abierto, de una forma u otra", dijo Rubio.

Trump ha pospuesto hasta el 6 de abril su ultimátum a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, vía estratégica de crudo y mercancías, para dar espacio a unas negociaciones que Teherán niega que existan.