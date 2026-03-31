Un congresista de EE.UU. pide al rey Carlos III que se reúna con las víctimas de Epstein

El demócrata Ro Khanna, que trabajó en la legislación que obligó al Departamento de Justicia de EE.UU. a publicar los archivos de Epstein el año pasado, ha solicitado al monarca que se reúna en privado con las víctimas para escuchar sus testimonios.

"Como sabe, este no es un asunto exclusivamente estadounidense", escribió Khanna en una carta dirigida al rey el lunes, de la que informa este martes la cadena pública británica.

"La red de Epstein tenía vínculos significativos con el Reino Unido a través de Ghislaine Maxwell, de las relaciones de Epstein con figuras públicas británicas y de los círculos sociales y políticos en los que se movía", escribió el congresista.

Estos vínculos, añadió, "plantean interrogantes más amplios sobre cómo Epstein pudo mantener su influencia, credibilidad y protección transfronteriza durante tanto tiempo".

El legislador californiano también señaló que miembros del Congreso han solicitado el testimonio del hermano del rey, Andrés Mountbatten-Windsor, así como de Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, sobre sus vínculos con Epstein.

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El monarca ha dicho en el pasado que se solidariza con las víctimas de todo tipo de abuso.

El expríncipe Andrés, a quien su hermano el rey le ha retirado todos los títulos nobiliarios y honores por sus vínculos con Epstein, no ha respondido a la solicitud y siempre ha negado cualquier irregularidad sobre sus vínculos con el pederasta estadounidense, fallecido en prisión en agosto de 2019.

El antiguo príncipe era amigo de Ghislaine Maxwell, facilitadora de la red de tráfico sexual de Epstein.

El pasado febrero, Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido varias horas por la policía británica en relación con su pasado trabajo como enviado especial de Comercio tras salir a la luz que en su día pasó supuestamente a Epstein información sensible del Gobierno.

Virginia Giuffre, fallecida en 2025, acusó hace unos años al expríncipe Andrés de tener relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad con intermediación de Epstein.

En 2022 Andrés llegó a un acuerdo con Giuffre que puso fin a la demanda civil que ella presentó por abuso sexual en Estados Unidos sin que el hermano del rey admitiera culpabilidad.

Además, Mandelson también tuvo vínculos con el pederasta, a quien pasó, según los medios, información sensible del Gobierno entre 2009 y 2010 cuando era ministro de Empresas. Debido a estas revelaciones, la Policía británica lo detuvo el pasado febrero varias horas bajo la sospecha de conducta inapropiada en cargo público cuando era ministro.